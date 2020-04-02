الاقتصاد تحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة حررت 58 محضر ضبط واتلاف لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار. والمتلاعبين بالأسعار.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 246 زيارة وجولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعا للاحتكار.

وأشارت إلى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وذكرت أن طواقم التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة خان يونس شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

أما طواقم الإدارة العامة للصناعة بالوزارة، فنظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الأمن والسلامة.

وقال رئيس قسم الصناعات المعدنية، إنه تم خلال الجولة تجديد ترخيص مصنع للمشروبات الغذائية، ومخبز، بالإضافة إلى متابعة التراخيص لعدد من المصانع، مشيرا إلى أنه تم اتلاف 15 لتر مكسبات النكهة، ومتابعة شكاوى المواطنين.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.