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أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهر أبريل الجاري

05 نيسان / أبريل 2020 04:42

غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، عن أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وقالت اللجنة، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية بإغلاقات معبر كرم ابو سالم لشهر أبريل لسنة 2020، وذلك بسبب الأعياد الاسرائيلية، وذك أيام: الأربعاء والخميس 08 و9 أبريل 2020، ويوم الثلاثاء والأربعاء 14 و15 أبريل 2020 بسبب "عيد الفصح".

كما سيغلق المعبر أيام الثلاثاء والأربعاء 28 و29 أبريل 2020 أيضا بسبب أعياد اسرائيلية.

وطالبت تجار القطاع الخاص الأخذ بعين الاعتبار أيام الإغلاقات، لتنظيم عملية التنسيق دون أي معيقات تذكر.

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