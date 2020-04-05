وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد: لا تغيير في طبيعة عمل محلات الصاغة بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 5 إبريل 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة تؤكد على قرار منع توريد المواد المستعملة من الداخل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة وكالة الرأي الفلسطينية أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهر أبريل الجاري وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو السعودية لإطلاق المعتقلين على خلفية دعم فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تبدأ بتوصيل الأدوية للاجئين الفلسطينيين بالأردن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توجه ارشادات لمربي النحل مع اقتراب موسم جني العسل وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تعلن بدء العمل في مشروع الأقفاص البحرية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا

05 نيسان / أبريل 2020 08:41

وكالات-الرأي:

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، حيث بحثا التداعيات المترتبة على جائحة كورونا. 

وأكّد رئيس الحركة خلال الاتصال أننا كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة هذا الوباء، مشددًا على أن سلامة كل مواطن فلسطيني تعنينا، في القدس وغزة والضفة والداخل والخارج. 

كما أكّد تكامل الأداء، وتضافر كل الجهود، واستنفار الطاقات الفلسطينية لمواجهة الوباء، مشيرًا إلى احتياجات غزة وظروفها في ظل الحصار الخانق، وما يمكن أن تقوم به الحكومة الفلسطينية تجاه أهلنا في غزة

وأعرب رئيس المكتب السياسي عن كل الأمنيات لأهلنا وشعبنا في الضفة والقدس لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره، وعلاج كل المصابين وسلامتهم. 

وقال إن الحركة جاهزة ومستعدة لبذل كل ما هو مطلوب منّا في هذا الإطار، ولن تتخلى عن واجبها الوطني تجاه شعبها في أي مكان، مشددًا على ضرورة تجنيب أعمال وجهود مواجهة هذا الوباء، وحماية شعبنا من أي خلافات سياسية.    

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟