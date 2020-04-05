هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا

وكالات-الرأي:

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، حيث بحثا التداعيات المترتبة على جائحة كورونا.

وأكّد رئيس الحركة خلال الاتصال أننا كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة هذا الوباء، مشددًا على أن سلامة كل مواطن فلسطيني تعنينا، في القدس وغزة والضفة والداخل والخارج.

كما أكّد تكامل الأداء، وتضافر كل الجهود، واستنفار الطاقات الفلسطينية لمواجهة الوباء، مشيرًا إلى احتياجات غزة وظروفها في ظل الحصار الخانق، وما يمكن أن تقوم به الحكومة الفلسطينية تجاه أهلنا في غزة.

وأعرب رئيس المكتب السياسي عن كل الأمنيات لأهلنا وشعبنا في الضفة والقدس لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره، وعلاج كل المصابين وسلامتهم.

وقال إن الحركة جاهزة ومستعدة لبذل كل ما هو مطلوب منّا في هذا الإطار، ولن تتخلى عن واجبها الوطني تجاه شعبها في أي مكان، مشددًا على ضرورة تجنيب أعمال وجهود مواجهة هذا الوباء، وحماية شعبنا من أي خلافات سياسية.