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النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار

05 نيسان / أبريل 2020 08:47

وكالات-الرأي:

أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، زياد النخالة، أن أيّ تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع بدون استثناء، وعلى العدو أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق صراح أسرانا.

وقال النخالة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحتاج من قياداته الوطنية المزيد من الحكمة والمزيد من القوة وعدم التردد، وإن تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحدًا لذلك علينا جميعا ألا نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من الاذلال، وخاصةً في قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "لأن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة وبلا رحمة، فإننا نقول لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن استمرار الحصار والاستمرار بتسويق الوهم على أن "إسرائيل" محصنة لن يجدي نفعا".

وشدد  النخالة على أن "المقاومة تملك المبادرة وفي أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل أسرانا".

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