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بالرغم من أزمة كورونا

مؤشر الحياة يعود من جديد لأحد الأطفال بمستشفى الأقصى

05 نيسان / أبريل 2020 10:29

الوسطى- محمد أحمد- الرأي:

بتدخل سريع من طواقم طبية وتمريضية عاد مؤشر الحياة من جديد للطفل (ل، ر) يبلغ من العمر ٣أعوام، نتيجة وجود جسم غريب في مجرى التنفس للطفل، مما أوقف النفس عنده ودخل في مرحلة الخطر وفقدان الوعي الذي كاد أن يفقده حياته.

 وأوضح قسم العلاقات العامة بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح اليوم، أن الطاقم الطبي استطاع التعامل السريع والدقيق مع الحالة، من خلال إدخال أنبوب في المجرى التنفسي وإخراج الجسم برعاية الله وتوفيقه، وتكللت الجهود بالنجاح.

 د. إسماعيل أبو الكاس رئيس قسم الطوارئ أشاد بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية وطاقم الأشعة الذين يقدمون أروع الأمثلة في خدمة المرضى.

بينما ثمن د. كمال خطاب مدير المستشفى هذا العطاء المميز في ظل أزمة كورونا والعمل بمهنية عالية في هذه الظروف الطارئة.

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