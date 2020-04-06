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ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا لدى الاحتلال إلى 51 حالة

06 نيسان / أبريل 2020 09:36

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن وفاة عددا من المسنين الإسرائيليين، فجر اليوم، جراء إصابتهم بفايروس الكورونا، و ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا إلى 51 حالة.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بالفايروس، بلغت 8611 حالة، بينهم 139 مريضا، بوضع صحي خطير، و107 على أجهزة التنفس.

وفي ذات السياق، أشار تقرير منظمة الصحة العالمية، الى أن حصيلة الوفيات بالكورونا في العالم، بلغت 69,479 حالة، وتم تشخيص أكثر من 1,274,346 إصابة في 190 دولة بالعالم.

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