سفارتنا في القاهرة تصدر تنويهاً مهماً حول السفر عبر معبر رفح

القاهرة- الرأي

أصدرت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين تنويهاً للمواطنين العالقين في مصر، ويرغبون بالعودة الى قطاع غزة.

و قالت السفارة: "عطفاً على ما تردد حول تسجيل السفارة لبيانات الأخوة المواطنين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تؤكد السفارة عدم صحة ما تردد وأنها لم تفتح باب التسجيل ولم تعتمد هذه الآلية من ذي قبل".

وأشارت السفارة أنه في حال تم استئناف العمل في المعبر، يتوجه المواطنون مباشرة إلى معبر رفح البري وفق الآليات المتبعة سابقا.

كما أصدرت سفارة فلسطين في مصر، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً للطلبة الدراسين في القاهرة، وذلك بعد ورود تساؤلات من الطلبة الدارسين في مصر وذويهم.

وقالت السفارة، إن "السفارة والجهات الحكومية الرسمية الفلسطينية تتابع على مدار الساعة جهود عودة الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية ولدول أخرى، والتي يتعذر حتى اللحظة تنفيذها بسبب إغلاق الأجواء وتوقف حركة الطيران".

وشددت على أنه في حالة ورود أية أخبار جديدة ستقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، وعبر وسائل التواصل الخاصة بالسفارة.

ودعت الطلبة لتوخي الحيطة والحذر من بعض الادعاءات، بالعمل على تسفيرهم دون الطرق الرسمية.