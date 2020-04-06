وكالة الرأي الفلسطينية حملة دولية تدعو برلمانات أوروبا للضغط لإطلاق سراح الأسرى لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مشاتل الزراعة تواصل عملها بشكل طبيعي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تمدد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لأسبوعين إضافيين وكالة الرأي الفلسطينية مركز: الاحتلال الإسرائيلي الوحيد في العالم الذي يتحفظ على الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد الوطني تلتقي ببلدية غزة لتعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: صيانة شوارع المدينة بـ 250 متر مربع بلاط انترلوك وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يثمن جهود المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لنصرة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية بلديات غزة تبحث الاحتياجات الملحة لمواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن مخطط لبناء نفق سكة حديد يصل تخوم الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية توغل إسرائيلي محدود شرقي خزاعة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

سفارتنا في القاهرة تصدر تنويهاً مهماً حول السفر عبر معبر رفح

06 نيسان / أبريل 2020 04:29

القاهرة- الرأي

أصدرت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين تنويهاً للمواطنين العالقين في مصر، ويرغبون بالعودة الى قطاع غزة.

و قالت السفارة: "عطفاً على ما تردد حول تسجيل السفارة لبيانات الأخوة المواطنين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تؤكد السفارة عدم صحة ما تردد وأنها لم تفتح باب التسجيل ولم تعتمد هذه الآلية من ذي قبل".

وأشارت السفارة أنه في حال تم استئناف العمل في المعبر، يتوجه المواطنون مباشرة إلى معبر رفح البري وفق الآليات المتبعة سابقا.

كما أصدرت سفارة فلسطين في مصر، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً للطلبة الدراسين في القاهرة، وذلك بعد ورود تساؤلات من الطلبة الدارسين في مصر وذويهم.

وقالت السفارة، إن "السفارة والجهات الحكومية الرسمية الفلسطينية تتابع على مدار الساعة جهود عودة الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية ولدول أخرى، والتي يتعذر حتى اللحظة تنفيذها بسبب إغلاق الأجواء وتوقف حركة الطيران".

وشددت على أنه في حالة ورود أية أخبار جديدة ستقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، وعبر وسائل التواصل الخاصة بالسفارة.

ودعت الطلبة لتوخي الحيطة والحذر من بعض الادعاءات، بالعمل على تسفيرهم دون الطرق الرسمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟