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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأشغال بغزة تُجهز 100 غرفة خرسانية للحجر الصحي

06 نيسان / أبريل 2020 05:54

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غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان أن وزارته تواصل أعمالها لتجهيز 100غرفة خرسانية متنقلة محكمة العزل لتنفيذ الحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا".

وبين سرحان في تصريح صحفي أن من المتوقع الانتهاء من تدشين الغرف خلال الأيام القريبة القادمة، موضحاً أن الوزارة شاركت في تجهيز 500 غرفة عزل في رفح وشمال القطاع .

ولفت إلى أن طواقم الوزارة عملت منذ بداية إجراءات مواجهة الفيروس على تجهيز 56 غرفة عزل بشكل كامل في معبر رفح وسلمتها لوزارة الصحة لاستيعاب العائدين من الخارج.

وقال: "طواقمنا الهندسية والفنية قامت بتجهيز غرف العناية المكثفة داخل معبر رفح وملحقات هذه الغرف، فيما عملت آليات ومعدات الوزارة على مدار الساعة في تسوية أراضي مشافي الحجر الصحي في رفح وشمال قطاع غزة" .

وأكد أن الوزارة تشارك في كافة اجتماعات لجان الطوارئ الحكومية وتنسق مع كافة الهيئات بخصوص مواجهة هذا الوباء وحماية القطاع منه

وأوضح أنه يجري العمل بنظام الطوارئ داخل الوزارة، حيث تم تفعيل الخدمات الإلكترونية في إطار العمل عن بعد واستمرار تقديم الخدمات للجمهور الكريم.

وبين سرحان أنه تم تعقيم مرافق وأقسام الوزارة واتخاذ إجراءات الوقاية للموظفين وتجهيز أمكان معزولة للاستقبال الجمهور في الخدمات الطارئة في إطار الحرص على استمرار خدماتها لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وتمنى السلامة والمعافاة الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة من هذه الجانحة وأن تمضي الأيام القادمة دون تسجيل أية إصابة جديدة، داعيا لاتباع تعليمات وتوجيهات الوقاية التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة.

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