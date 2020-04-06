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الداخلية: خروج دفعة جديدة من المحجورين صحياً في غزة

06 نيسان / أبريل 2020 06:33

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن إنهاء الحجر الصحي لمجموعة جديدة من الأهالي، حيث سيتم البدء بمركز مسقط جيزان النجار بمحافظة خانيونس.

وأشارت الوازرة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، إلى أن الدفعة الجديدة تشمل 632 شخصاً، من عدة مراكز للحجر الصحي على مستوى القطاع.

وقال البزم في تصريحات صحفية، الاثنين، "نواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر جميعاً، وفق تواريخ دخول كل شخص، بعد قضائه مدة 21 يوماً داخل الحجر الاحترازي".

وبين أن الجهات الحكومية المختصة تعمل كخلية مشتركة، من وزارات "الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم"؛ وتواصل جهودها لاتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة.

وجدد التأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعامل بكل جدية وعدم التساهل، وارتداء الكمامات الواقية في حل التنقل للضرورة.

ونوه إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت قراراً بتمديد إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الإثنين، موضحاً أن الإجراءات الوقائية ستستمر حتى يتم التمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، ومحاصرة الوباء.

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