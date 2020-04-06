مستوطنون يعتدون على المواطنين في بلدة قصرة بنابلس

نابلس- الرأي:



هاجم مستوطنو الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، حيث تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات في البلدة.

وقالت مصادر محلية من البلدة، إن عشرات المستوطنين مدعومين بقوات جيش الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال عمل على حماية المستوطنين، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، حيث تشهد البلدة في هذه الأثناء مواجهات عنيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ونقلت بعض المنصات الإعلامية أن المستوطنين استغلوا التزام المواطنين بالحجر المنزلي، بعد إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس "كورونا" لتنفيذ هجومهم.



