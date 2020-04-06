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أبو الريش: بذلنا كامل طاقتنا لتجنيب غزة دائرة تفشي "كورونا"

06 نيسان / أبريل 2020 09:31

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غزة – الرأي:

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، إن الطواقم الطبية عملت بكامل طاقتها من تجنب الدخول في دائرة تفشي فيروس "كورونا".

ولفت أبو الريش في لقاء عبر فضائية الأقصى الاثنين، إلى أن التدرج في إجراءات الحجر الصحي ساهم في تعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.

وقال: "وزارة الصحة هي في طليعة هذا المشهد للدفاع عن صحة وسلامة المجتمع والجميع على قدر كبير من المسئولية في تقديم الرعاية الصحية لأبناء شعبنا".

ونوه إلى أنه تم عقد لقاءات مكثفة من قبل الوزارة بعيد تفشي المرض في الصين، حيث تم تشكيل لجان متخصصة اتخذت العديد من السياسات والاجراءات لتعظيم مرحلة الجهوزية والاستشعار المبكر".

وأضاف "عملنا مع كل مكونات العمل الحكومي لاتخاذ الاجراءات التي تتلاءم مع الحالة الميدانية لهذا الفايروس"، مبيناً أن تقارير متابعة انفاذ الحجر المنزلي، دفع إلى تطبيق الحجر الإلزامي لكافة العائدين إلى قطاع غزة.

وتابع "طواقمنا الطبية عملت على المعابر في فرز كافة العائدين إلى قطاع غزة مع بداية تطبيق الحجر الصحي في مركز الحجر بمعبر رفح، والحجر المنزلي".

وشدد على أن المنظومة الصحية في غزة وقعت تحت عبء الحصار الظالم الممتد منذ ١٤عاماً، حيث وجدت نفسها أمام هذا التحدي الجديد والصعب.

وأوضح أن وزارة الصحة راعت أن تكون أماكن الحجر مهيأة بشكل يتناسب بشكل معيشي جيد لأهلنا العائدين الى قطاع غزة، مؤكداً أن كافة الوزارات تضافرت وبشكل كبير لتجهيز أماكن حجر مناسبة في غضون ٤٨ ساعة من اتخاذ قرار الحجر الإلزامي.

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