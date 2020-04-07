فرض إغلاق كامل في "إسرائيل" اليوم وحتى الجمعة

القدس المحتلة - الرأي

من المقرر أن تفرض سلطات الاحتلال الإغلاق الكامل في أنحاء الكيان مساء اليوم وحتى صباح يوم الجمعة القادم لمحاربة تفشي فيروس "كورونا"

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "من الغد، الساعة 16:00 مساءا، لن يتم السماح بالتحرك بين المدن، وسيتم فرض الإغلاق، وحظر التجول الليلي، على كافة مدن إسرائيل، حتى صباح الجمعة".

ووفقا للصحيفة، سيمنع الخروج من المنازل مطلقا في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، حتى الساعة السادسة من صباح الجمعة، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح اليهودي.

و أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه الإجراءات، تأتي ضمن خطوات محاربة تفشي الكورونا، حيث بلغت حصيلة الوفيات في "إسرائيل" 56 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين بالفايروس، 8904 حالة، بينهم 140 بوضع صحي خطير.