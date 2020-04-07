نتنياهو: مستعدون لبدء مفاوضات لإعادة جنودنا من غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى البدء في حوار فوري من خلال الوسطاء، بشأن "استعادة الجنود القتلى والمفقودين".



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد أطلق مبادرة للتقدم في صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.