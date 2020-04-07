الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 7 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الثلاثاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

وصلنا قبل قليل كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية ونطالب الاخوة في وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر.

لدينا القدرة على اجراء الفحوصات في المختبر المركزي دون الحاجة لارسالها إلى خارج قطاع غزة وما يترتب عليه من مشقة وجهد وتأخر في النتائج.

وزارة الصحة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هشاشة الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الإنسانية مع قطاع غزة المحاصر.

اجمالي الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في قطاع غزة 13 حالة وتم تعافي 6 حالات منها ونقلت الى مركز الحجر الصحي في معبر رفح بينما بقيت 7 حالات تحت المتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.

اتم المختبر المركزي 489 فحص مخبري خلال اليومين السابقين لإتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين كانت جميعها سلبية فيما سجل مساء أمس إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين وحالته مطمئنة.

نجدد الدعوة للمستضافين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي الى اتباع الارشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الاسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.

سيتم خلال اليوم انهاء الحجر الصحي لـــ 130 مستضاف داخل مركز مسقط جباليا و مدرسة القطامي ومستشفى الامل من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.

أنهت وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 198 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات المخبرية الطبية للاطمئنان على سلامتهم.

نهنئ المستضافين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي بالسلامة والعودة لأحبائهم وذويهم والذين شكلوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع.