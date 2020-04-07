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الصحة: تعافي حالتين جديدتين من الكورونا في غزة

07 نيسان / أبريل 2020 09:16

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع الحالات التي تعافت من مرض فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، عن تعافي حالتين جديدتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة مساء اليوم، ليرتفع عدد المتعافين الى 8 حالات.

يشار إلى أن عدد المصابين الإجمالي في غزة بلغ 13 حالة، تعافى منها 8 حالات، فيما تبقت أربع حالات فقط تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة.

وكان المركز الإعلامي الحكومي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن وصول كمية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية.

وطالب المركز خلال الإيجاز المسائي حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا"، وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر.

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