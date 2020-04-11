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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حماس تنهي تدشين ألف وحدة حجر صحي وتسلمها للحكومة

11 نيسان / أبريل 2020 05:18

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سملت حركة حماس السبت، ألف وحدة حجر صحي للحكومة في قطاع غزة عقب الانتهاء من تدشينها على نفقتها الخاصة في إطار مساهمتها في مواجهة فيروس "كورونا".

ومثل حماس خلال التسليم القيادي فيها روحي مشتهى، فيما تسلم نيابة عن الحكومة، وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم.

يذكر أنه جرى تسليم 500 وحدة شمالي القطاع، و500 أخرى على أراضي خانيونس.

وكان وزارة الصحة قد أعلنت أنها لاتزال تتابع صحياً 807 مستضافين داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

وبينت الوزارة أنه تم حتى الآن تعافي 9 من الذين أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا من بين المحجورين في قطاع غزة، من أصل 13 إصابة.

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