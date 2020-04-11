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10 ضحايا فلسطينيين خلال أحداث سوريا في مارس الماضي

11 نيسان / أبريل 2020 05:56

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دمشق - الرأي

أعلن فريق الرصد والتوثيق التابع لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم السبت، أن 10 لاجئين فلسطينيين قضوا خلال أذار/ مارس 2020، بينهم 6 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بطلقات نارية، و4 أخرين قضوا تحت التعذيب بسجون النظام السوري.

وأشارت مجموعة العمل في بيان لها إلى أن من بين 10 أشخاص الذين قضوا خلال مارس المنصرم 5 مدنيين، و5 عسكريين، منوهة إلى أن جميعهم من الرجال.

وفي ملف المعتقلين والإخفاء القسري، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال خمسة لاجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود هم: "نور أحمد داوود اعتقل عام 2013، وداوود أحمد داوود"، والذي اعتقل من قبل عناصر حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك.

والشقيقان محمود وعلي محمد خير داوود من سكان الحجر الأسود والذين اعتقلا عام 2014 في منطقة الدويلعة بدمشق

بالإضافة إلى اللاجئ مصطفى مروان حسين من سكان مسرابا والذي اعتقل في عام 2013 من مركز التدريب المهني والفني التابع "لأونروا" بمنطقة المزة في دمشق (الفيتسي).

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