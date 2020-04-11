الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 11 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تم إنهاء الحجر الصحي لـ 1381 مستضافاً، وتستمر رعاية ومتابعة 632 مستضافاً داخل 17 مركزاً في قطاع غزة.

نطلب فصائل العمل الوطني والشخصيات المجتمعية المؤسسات الحقوقية لمساندة الجهود الحكومية في توفير اختبارات الفحص ومستلزمات مواجهة كورونا.

استمرار الحصار على غزة أدى لضعف المقومات الإنسانية في القطاع، لذلك نطالب برفعه فوراً.

ندعو الأهالي إلى ضرورة الالتزام وعدم التراخي بإجراءات الوقاية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

قطاع غزة ما زال تحت خطر كبير من فيروس كورونا ونأمل التقيد بإجراءات السلامة.

نتابع مع الجهات الحكومية الأعداد المتزايدة للراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

نثمن المبادرات الوطنية المساندة للعمل الحكومي في مواجهة جائحة كورونا.