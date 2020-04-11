وكالة الرأي الفلسطينية و"اشنطن" و"تل أبيب" على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: استمرار تنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة من الشوارع وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يستقبل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملات تعقيم المدينة لمجابهة فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 34 مصاباً جديداً بـ"كورونا" في الداخل المحتل منذ يوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية 95 حالة وفاة بـ"كورونا" و10,505 إصابة في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير محمد الحلبي من غزة محتجز بـ"ريمون" بوضع صحي سيء وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة بـ"كورونا" غرب القدس ترفع الحصيلة لـ 268 وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يقرر تمديد العمل بالقرار 4/2020 ليوم الخميس القادم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 11 إبريل 2020

11 نيسان / أبريل 2020 06:12

92711934_228954761520514_2471461359078866944_n
92711934_228954761520514_2471461359078866944_n

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تم إنهاء الحجر الصحي لـ 1381 مستضافاً، وتستمر رعاية ومتابعة 632 مستضافاً داخل 17 مركزاً في قطاع غزة.

نطلب فصائل العمل الوطني والشخصيات المجتمعية المؤسسات الحقوقية لمساندة الجهود الحكومية في توفير اختبارات الفحص ومستلزمات مواجهة كورونا.

استمرار الحصار على غزة أدى لضعف المقومات الإنسانية في القطاع، لذلك نطالب برفعه فوراً.

ندعو الأهالي إلى ضرورة الالتزام وعدم التراخي بإجراءات الوقاية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

قطاع غزة ما زال تحت خطر كبير من فيروس كورونا ونأمل التقيد بإجراءات السلامة.

نتابع مع الجهات الحكومية الأعداد المتزايدة للراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

نثمن المبادرات الوطنية المساندة للعمل الحكومي في مواجهة جائحة كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟