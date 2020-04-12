فتح معبر رفح 3 أيام والداخلية تستعد لاستقبال العالقين

القاهرة - الرأي

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة أن على المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة الى قطاع غزة ضرورة التوجه إلى معبر رفح البري بدءاً من غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس القادم، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

وكان وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، أعلن أمس، أنه "يتم التنسيق مع الجانب المصري بخصوص العالقين ونحن جاهزون للتعامل مع هذا الأمر وفق قدراتنا، حيث سيتم استقبال 250 من كبار السن العالقين كدفعة أولى".

يشار الى أن الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني دعت قبل ثلاثة أيام المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الهيئة؛ من أجل حصر أعداد العالقين تمهيداً لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع القادمين سيخضعون للحجر الصحي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكاناً وزماناً.

وأضافت أنه "سيتم الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول؛ تنفيذاً لإجراءات السلامة الوقائية".

وطالبت بكتابة الاسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح".

كما طالبت بتجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية يستخدمها.

ودعت الهيئة لعدم اصطحاب أي مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة.

وبينت أنه يتوجب على العالقين تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن بعد انقضاء مدة وإجراءات تعقيمها.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل البيانات من خلال الرابط أدناه، حتى مساء الاثنين 13 أبريل 2020.

رابط التسجيل هنا: