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الأوقاف تُطلق حملة "#لعلهم_يرجعون" الإلكترونية

14 نيسان / أبريل 2020 08:27

لعلهم يرجعون
لعلهم يرجعون

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم حملة إلكترونية بعنوان "لعلهم يرجعون" والتي تأتي في إطار تعزيز الوعي الديني في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" في أرجاء العالم.

وتشرف على هذه الحملة الإدارة العامة للوعظ والإرشاد في الوزارة، ويتم الأن التغريد على وسم #لعلهم_يرجعون.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تعزيز جملة من القيم والمفاهيم من أبرزها: أهمية معرفة سنن الله في عباده، وحكمته من المحن والأزمات، وأثرها على الفرد والأمة.

وقالت: "إن الحملة تهدف إلى بيان أثر التوبة في دفع البلاء وحاجة البشرية إلى عدالة الإسلام ورحمته في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية".

ولاقت الحملة مشاركة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم نشر العديد من المنشورات والتصاميم والمواد المرئية الخاصة بالحملة وتم التفاعل معها على أوسع نطاق.

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