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ارتفاع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" إلى 12 ألفاً و126 وفاة

15 نيسان / أبريل 2020 10:29

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 124، بحسب ما أعلن مشفى "سوروكا" في بئر السبع بالداخل المحتل.

ومساء الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الإصابات الإجماليّة إلى 12,046 إصابة، من بينها 9,385 وصفت حالتهم طفيفة، 177 متوسطة و175 خطيرة من بينهم 133 مصابا موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 2,195 للشفاء.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 757 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,417 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,229.

وأقرت حكومة الاحتلال الإغلاق الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى فجر غدٍ، الخميس.

 

 

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