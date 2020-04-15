الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 15 إبريل 2020

غزة- الرأي:

رغم النتائج الإيجابية التي حققناها سوياً بمواجهة "كورونا" إلا أن الحرب لم تنتهي لذا على الجميع الالتزام بنصيحة "خليك بالبيت".

حال اضطر الأهالي للخروج نذكرهم أن خط الدفاع الأول عنهم هي الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين.

لجنة المتابعة الحكومية عممت بضرورة التزام الموظفين في أماكن تقديم الخدمة المباشرة مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية وتشديد إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

تم التعميم بإلزام القطاعات الخاصة والأهلية التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية بتطبيق إجراءات السلامة داخل مقراتها على صعيد الموظفين والمُراجعين.

تم البدء اليوم بصرف الدفعة الأولى لدعم المتضررين من "كورونا" بواقع 10 آلاف مستفيد من القطاعات العمالية.

تم اليوم البدء بصرف الدفعة الأولى من دعم المتضررين جراء الجائحة بواقع 10000 مستفيد من القطاعات العمالية المختلفة حيث بدأت عملية الصرف اليوم للدفعة الأولى وعددها 3000 مستفيد 100 دولار وتم تمديد التسجيل عبر الرابط الخاص على موقع وزارة العمل حتى يوم غد الخميس.

شرعت وزارة الزراعة بصرف مساعدات لدعم المزارعين مربي الدواجن بواقع 400 مزارع حيث جرى توزيع أعلاف بقيمة 400 ألف دولار فيما تستكمل الدفعة الثانية ودعم القطاع النباتي بقيمة 600 ألف دولار الأسبوع القادم بإذن الله.

جرى عقد لقاء بين رئيس متابعة العمل الحكومي وعدد من المسئولين الحكوميين مع رؤساء الاتحادات الاقتصادية والغرف التجارية في قطاع غزة لوضعهم في سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة الجائحة واشراكهم في الجهود الرامية للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد وقد أبدى الحضور استعدادهم التام لدعم الجهود الحكومية وأشادوا بالإجراءات المتخذة حتى الآن.

جرى تنفيذ 221 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية حُررت خلالها 32 محضر ضبط و31 محضر اتلاف ضد متلاعبين بالأسعار.

المؤسسات الحكومية تجندت لليوم الثالث في انفاذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين لقطاع غزة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

الفريق الطبي بمعبر رفح يتابع التغيرات الحرارية لكافة العائدين ويقدم لهم التوجيهات ويعمل على فرز وتوزيع الحالات المرضية وتحويلهم لأماكن الحجر المخصصة للمرضى وجميعهم بخير.

الطواقم الطبية في مستشفى الصداقة التركي استقبلت وتابعت 48 مريضاً من العائدين حتى اللحظة.

وزارة الصحة تتابع صحياً 860 مستضافاً داخل 19 مركزاً للحجر الصحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

تم فحص 149 عينة مخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

الحالات الاربع المتبقية بمستشفى العزل من إجمالي إصابات كورونا في غزة بوضع صحي مطمئن والحالات التسع التي تعافت تتابع صحياً في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

نحذر من خطورة الوضع الصحي بغزة وسيزيد الأمر خطورة إذا لم تُقم الجهات المعنية بواجبها الأخلاقي والإنساني في تلبية المتطلبات الصحية العاجلة لمواجهة كورونا.

استمرار الحصار الاسرائيلي يعيق بشكل خطير الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بمواجهة كورونا.

نطالب كافة الأطراف للتحرك الفوري لرفع الحصار ودعم وزارة الصحة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة.

سيتم إلزام جميع الطواقم العاملة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمات اعتباراً من السبت المقبل.

انتشار الوباء في المنطقة المحيطة لقطاع غزة، يزيد الأمر خطورة ويدعونا للحذر الشديد وعدم التراخي.

نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الطواقم الطبية ورجال الأمن والخدمات المساندة التي تعمل على تنفيذ الإجراءات الحكومية في تحصين المجتمع من جائحة كورونا.