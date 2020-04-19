7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس والضفة

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله ميّ الكيلة، الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا بالقدس والضفة الغربية لترفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 320.

وقالت الكيلة خلال الإيجار الصحفي الصباحي، إنّه تم تسجيل 5 إصابات في كفر عقب شمال القدس وهي لسيّدة وبناتها الأربع، مشيرةً إلى أن العدوى نقلت للأم من زوجها المصاب، والذي كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وذكرت أنه تم تسجيل إصابة لسيدة من بلدة شقبا براما لله تبلغ من العمر 46 عامًا، وقد نقلت لها العدوى أيضًا من زوجها المصاب، والذي كان يعمل داخل الخط الأخضر، فيما تم تسجيل إصابة أخرى في طولكرم.