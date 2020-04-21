وزارة الأسرى تفتتح جدارية تضامنية مع الأسرى

غزة- الرأي

افتتحت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وبالتعاون مع منتدى الفن التشكيلي، اليوم الثلاثاء بمدينة غزة، جدارية تضامنية مع الأسرى داخل سجون الاحتلال بعنوان " الأسرى بين ظلم السجان ووباء كورونا".

وأكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أن هذه الجدارية تأتي ضمن سلسلة فعاليات نظمتها وزارة الأسرى بالتزامن مع يوم الاسير الفلسطيني ، وذلك للتأكيد على أن قضية الأسرى على سلم اولويات المجتمع الفلسطيني بأكمله .

وقال: "إن وفاء شعبنا لأسراه لا حدود له وأن قضية الأسرى من أكثر القضايا وجعا وألما في مجتمعنا، وأنها قضية الإنسانية جمعاء، وقضية المجتمع الدولي بكل مكوناته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، وعلى العالم أن ينتصر لهذه القضية بالدفاع عنها وتحرير كافة الأسرى وإزالة الاحتلال بكافة الأدوات والأساليب الممكنة".

من جانبه، ذكر جميل عليان، مسؤول ملف الأسرى فى حركة الجهاد الاسلامى، أن جماهير شعبنا بمختلف فئاته وفصائله ومؤسساته مع الأسرى ولن تتنازل أبدا عن حقوقهم وستستمر في الدفاع عنهم في كافة المحافل والميادين؛ موجها رسالة للأسرى القدامى بأنه لا يمكن أن يهدأ لشعبنا المجاهد بال ولا يغمض له جفن ولا يقر له قرار إلا بتحريركم.

وطالب عليان بدعم الأسرى والعمل على نشر سيرتهم وتوعية جماهير شعبنا ببطولاتهم ومعاناتهم خلف القضبان، مشيرا إلى أن ذلك أقل الحقوق لتلك الفئة القابعه خلف القضبان.