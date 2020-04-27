الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث نضال يومان (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وتفتيشه .