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202 وفاة و15466 إصابة بكورونا في "إسرائيل"

27 نيسان / أبريل 2020 09:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 202 حالة، والإصابات إلى 15466 بعد تشخيص حالات جديدة.  

وقالت الوزارة، إن 129 من بين المصابين حالتهم خطيرة، بينما 100 منهم موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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