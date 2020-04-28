طواقم وزارة الاقتصاد..جهود هدفها صحة المواطن أولاً

غزة- بسام العطار- الرأي:

قبل حلول شهر رمضان المبارك وفي كل عام، تزداد الحاجة الى كثير من السلع والمنتجات التي تنتشر في هذا الشهر الفضيل، لكن هناك من بعض التجار والبائعين من يستغل هذا الإقبال الكبير على المنتجات الرمضانية ليرفع الأسعار، بل ويعرض بضاعة فاسدة أو لا تصلح للاستخدام الآدمي، بهدف الربح، دون النظر وضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والوضع الاقتصادي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، أو حتى حرمة هذا الشهر.

وزارة الاقتصاد أعلنت عن خطة تهدف إلى تنظيم الرقابة والتفتيش على المحال التجارية والأسواق لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين خلال شهر رمضان، كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها.

بيان الوزارة أوضح، أن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية في مختلف المحافظات خلال الشهر الفضيل.

مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى أكد لـ"الرأي"، أن مفتشي حماية المستهلك في محافظات غزة يعملون على تنفيذ جولات صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين.

أبوموسى أكد أن طواقم الوزارة وضعت ضمن خطتها تكثيف الجهود خلال شهر رمضان المبارك، لحماية المواطنين وعدم استغلالهم، حيث سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

المهندس جعفر العاوور أحد العاملين في مكتب حماية المستهلك بغزة، بين لـ "الرأي" أن طواقم المكتب تقوم بشكل يومي بمراقبة جودة البضائع ومدة الصلاحية، التي تباع في كافة المحال التجارية، مؤكداً وجود إجراءات وعمليات ضبط لغير الملتزمين بتعليمات الوزارة.

أحد التجار العاملين في سوق الزاوية بوسط مدينة غزة، أوضح أن طواقم وزارة الاقتصاد والصحة وحماية المستهلك تقوم بجولات دورية على كافة الأسواق والمحال، خاصة في شهر رمضان، لمتابعة ومراقبة الأسعار والمنتجات، مبيداً رضاه التام عن هذه الجولات التي تؤكد على حرص الوزارات الحكومية على صحة المواطن، وحمايته من التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار.

أما المواطن محمد أبدى ثقته بوزارة الاقتصاد التي تتابع عن كثب كافة المنتجات والأسعار في ظل جائحة كورونا وحلول شهر رمضان، مقدماً شكره لطواقم الوزارة الذين يعملون في ظروف استثنائية من أجل صحة وراحة المواطن.