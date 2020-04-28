بلدية رفح تصدر توضيحاً للعموم بشأن إزالة البسطات الشعبية

رفح- الرأي:

أصدرت بلدية رفح بياناً للعموم فيما يتعلق بإزالة عدد من البسطات الشعبية في وسط المدينة، وماتبعه من ردود فعل من قبل المواطنين حول هذا الإجراء.

وأوضحت بلدية رفح في بيانها مساء اليوم الثلاثاء، أن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات، قامت بإزالة البسطات والأكشاك المتنقلة وألعاب الأطفال في منطقة ميدان الشهداء وسط مدينة رفح، وذلك للحد من التجمع الملحوظ للمواطنين في هذه المنطقة، والتي تشكل خطرًا في هذه الظروف.

وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت استكمالاً لدور بلدية رفح في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وبناءً على توصيات لجنة الطوارئ في المحافظة، وإسهامًا في الحد من التجمعات العامة.

ودعت بلدية رفح المواطنين الكرام إلى الالتزام بعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة، والتقيد بتعليمات الجهات الحكومية الرسمية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء وطننا الحبيب.