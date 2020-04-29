ارتفاع وفيات "كورونا" في الجاليات الفلسطينية لـ 60

غزة- الرأي:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية، اثنتين في الولايات المتحدة وثالثة في البرازيل ورابعة في الامارات، جراء الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 10 إصابات جديدة في قطر، و10 حالات في السويد، وثلاث إصابات في شيكاغو بالولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، بين صفوف جالياتنا في دول العالم ارتفع إلى 1121 إصابة، بينهم 60 حالة وفاة، بينما سجلت 317 حالة تعافٍ.

وأشارت الى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 40 حالة، عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف جاليتنا في ولاية ميتشغن، كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها في ولاية شيكاغو، لصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657 إصابة.

وقالت، إن فريق عمل الوزارة المختص، يتابع جهود صندوق الإغاثة الفلسطيني في فيلادلفيا، الذي يشرف عليه أبناء جاليتنا، الذين تبرعوا بمبلغ 200 ألف دولار، لشراء 5 آلاف طرد غذائي، تم توزيعها على العائلات المحتاجة في الوطن، وعلى المواطنين في الأغوار الشمالية، بالتعاون مع البلديات ولجان الطوارئ والشؤون الاجتماعية.

وفي أميركا اللاتينية، بلغ إجمالي عدد الاصابات المسجلة في صفوف الجاليات الفلسطينية هناك 17 إصابة، منها 4 إصابات في البيرو، وواحدة في تشيلي، جميعها مستقرة وتخضع للحجر المنزلي، ولا يوجد إصابات في اي دولة أخرى من دول أميركا اللاتينية حتى هذه اللحظة.

وفي البرازيل سجلت أول حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، وهي للمواطن ابراهيم خليل الصغير من قرية بتير في بيت لحم نتيجة اصابته بالفيروس.

وذكرت الوزارة أنها تتابع عبر السفارات الفلسطينية قضية العالقين في القارة اللاتينية مشيرةً إلى أن هناك نحو 328 طالباً في القارة اللاتينية، وهم بخير وبصحة جيدة، ويتم توزيع السلات الغذائية وأدوات التعقيم الضرورية عليهم باستمرار.

وسجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51 إصابة منها: حالة واحدة حرجة في العناية المشددة، وثلاث حالات نشطة وهي قيد العلاج الطبي، و47 حالة بالحجر الصحي وحالتهم جيدة، بينما شفيت 10 حالات وخرجت من الحجر الصحي.

وفي السويد سجلت 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية لعائلة واحدة ووضعهم مستقر، باستثناء الأب الذي يرقد في المستشفى ووضعه متوسط.

وفي الإمارات العربية سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية هناك للمواطن عماد الحسن (48 عاما) نتيجة اصابته بفيروس "كورونا"، وهو يحمل وثيقة سفر لبنانية. كما وتم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس، وهي في المستشفى، حيث تجري متابعة أوضاع المصابين الصحية والبالغ عددهم 21، للإطمئنان عليهم.