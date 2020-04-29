الاحتلال ينقل منفّذ عملية "كفار سابا" للمشفى "مائير"

غزة- الرأي:

أفادت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء بأن الاحتلال نقل الشاب المُصاب محمد علاء ريشة (19 عامًا) من طولكرم إلى مشفى "مائير" الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن الشاب المعتقل ريشة، أصيب أمس عقب إطلاق النار عليه في “كفار سابا” بالداخل المحتل؛ وتم نقله اليوم إلى مشفى “مائير” الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة أنه يجري العمل على زيارة المعتقل المصاب من قبل محاميها؛ للاطلاع على وضعه الصحي ومتابعة القضية.

وبينت أنه سيتم عقد جلسة تمديد اعتقال للشاب غيابيًا، وذلك يوم غد الخميس في محكمة “سالم” العسكرية.

وكانت مصادر عبرية أعلنت أمس عن إصابة شاب فلسطيني بجروح بعد إطلاق النار عليه عقب تنفيذه عملية طعن في "كفار سابا" بالداخل الفلسطيني المحتل، ما أسفرت عن إصابة مستوطِنة بجروح متوسطة.