وكالة الرأي الفلسطينية بتخطيطها الجيد.. الصحة تحافظ على ثبات الرقم صفر في انتشار كورونا بغزة (حوار) وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ 9 مشاريع تطويرية بقيمة 1,8 مليون دولار خلال عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية المالية تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تفتتح محطة تحليه مياه في ترخيص غزة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على محلات اللحوم والمخابز وكالة الرأي الفلسطينية مباحث دير البلح تُلقي القبض على لص هارب من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التثقيف الصحي تعزز حملات التوعية المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الوفيات بـ"بكورونا" لدى الاحتلال لـ212 وكالة الرأي الفلسطينية تخوفات إسرائيلية من تزايد العمليات بسبب "الكورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: بدء توزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن غدًا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال ينقل منفّذ عملية "كفار سابا" للمشفى "مائير"

29 نيسان / أبريل 2020 03:10

20200428011407
20200428011407

غزة- الرأي:

أفادت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء بأن الاحتلال نقل الشاب المُصاب محمد علاء ريشة (19 عامًا) من طولكرم إلى مشفى "مائير" الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن الشاب المعتقل ريشة، أصيب أمس عقب إطلاق النار عليه في “كفار سابا” بالداخل المحتل؛ وتم نقله اليوم إلى مشفى “مائير” الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة أنه يجري العمل على زيارة المعتقل المصاب من قبل محاميها؛ للاطلاع على وضعه الصحي ومتابعة القضية.

وبينت أنه سيتم عقد جلسة تمديد اعتقال للشاب غيابيًا، وذلك يوم غد الخميس في محكمة “سالم” العسكرية.

وكانت مصادر عبرية أعلنت أمس عن إصابة شاب فلسطيني بجروح بعد إطلاق النار عليه عقب تنفيذه عملية طعن في "كفار سابا" بالداخل الفلسطيني المحتل، ما أسفرت عن إصابة مستوطِنة بجروح متوسطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟