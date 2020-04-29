6 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رارم الله مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية والقدس ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 507.

وقالت الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، إن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

وذكرت أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، تشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين.