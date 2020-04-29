الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية قبل موعد الافطار في حيْ عقبة الخالدية بالقدس.