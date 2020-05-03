وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" بغزة توضّح تفاصيل ما جرى مع موظفي رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة شرق الشجاعية تقدم مساعدات مالية بقيمة 5050 شيكل للمحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدين التطبيع مع الاحتلال ويدعو الحكومات لوقفه وكالة الرأي الفلسطينية مجلس بلدية خان يونس يقر تسهيلات وأنظمة لخدمة المواطنين وتطوير المدينة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج بالأوقاف تنفذ مشروع المساعدات النقدية علي الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية شؤون العشائر تُنجز أكثر من 500 قضية خلال أبريل المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع طرودًا غذائية على ( 1500 ) أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الشؤون الإدارية تنجز 1517 معاملة خلال أبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

03 آيار / مايو 2020 09:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 12 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من بلدة العيساوية ومن البلدة القديمة في القدس المحتلة، وهم: وليد داود عليان، وآدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، وجميعهم من العيساوية، إضافة إلى مصعب أبو غزالة، وأحمد الجولاني من البلدة القديمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عزون في قلقيلية، وهم: الأسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاماً)، وأكرم تيسير منصور (18 عاماً)، ومنصور عاصم سليم (21 عاماً).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟