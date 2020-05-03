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محكمة الاحتلال تدرس صلاحية تشكيل "نتنياهو" للحكومة من عدمها

03 آيار / مايو 2020 02:33

20191222070752
20191222070752

فلسطين المحتلة - الرأي

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، في عدة التماسات مقدمة ضد تكليف رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة مع وجود لائحة اتهام مقدمة ضده.

وذكرت قناة " كان11" العبرية، أن هيئة موسعة من المحكمة وتضم 11 قاضياً ستبت في التماسات وتقرر في النهاية مستقبل تشكيل الحكومة.

في حين حذرت مصادر في حزب الليكود من أن تدخل المحكمة العليا في القضية ومنع نتنياهو من تشكيل حكومة سيؤدي إلى انتخابات رابعة للكنيست.

كما ستبت المحكمة غداً الاثنين، في التماسات قدمت ضد الاتفاق الائتلافي الذي جرى التوقيع عليه لتشكيل حكومة وحدة ما بين نتنياهو من جهة وزعيم تحالف "أزرق – ابيض" من جهة أخرى.

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