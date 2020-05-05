التشريعي: الإجراءات الصحية في غزة مفخرة حقيقية

غزة- الرأي:

عبر رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي النائب د. خميس النجار، عن اعتزاز المجلس واللجنة الصحية فيه، بما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات صحية وقائية واحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتجنيب قطاع غزة من هذا الخطر الذي داهم أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش للاطلاع على مستجدات الاجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف د. النجار، أن ماتم من إجراءات هو شيء مشرف لكل أبناء قطاع غزة أن هناك طواقم صحية تعمل وتثابر رغم قلة الامكانيات والاوضاع الصعبة إلا أن هناك صورة تبعث على الطمأنينة.

بدوره توجه النائب د. يحيى موسى بالتحية الى كافة الطواقم الادارية والفنية، معتبراً أننا أمام مفخرة حقيقية وقادة مسئولين وجنود عظام، ورجال دولة بكل ما تعنيه الكلمة رغم قلة الامكانيات، وأن ما تم يمثل معجزة حقيقية ترجمها الكادر الطبي المخلص وهم جميعا في الخندق الاول للدفاع عن صحة أبناء شعبنا، وحتى لا تصل الجائحة للمواطنين.

الى ذلك أشاد النائب د. سالم سلامة بجهود وزارة الصحة وهي تعبير صادق ومسئول عن مدى تفانيهم وعزيمتهم الصلبة في التعامل مع أعباء جائحة كورونا، ونحن راضون عما تم مؤكدا الوقوف ومساندة تلك الاجراءات والجهود.

فيما اعتبر النائب د. يوسف الشرافي أن رصد ومتابعة الحالات المصابة داخل مراكز الحجر الصحي هو دليل على مدى نوعية الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي مثلت صمام أمان ووسام شرف للشعب الفلسطيني، وأن ذلك يتضح من مدى رضى المستضافين في مراكز الحجر الصحي على مستوى الرعاية الصحية والخدماتية التي قدمت وتقدم لهم.

هذا واستعرض وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش جملة الجهود المبذولة مع مختلف القطاعات الحكومية على تسخير كافة الامكانيات وبكامل الطاقات المتاحة على تحقيق درجة جيدة من الاستعداد لمواجهة مخاطر كورونا وفق خطط وسياسات تضمن الجهوزية من جهة وتحافظ على مستويات تقديم الخدمة الصحية من جهة أخرى ".