3 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين المحجورين صحياً بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين المستضافين بمراكز الحجر الصحي.

ودعا المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة الأهالي إلى ضرورة عدم الاستهانة بالالتزام بالإجراءات الوقائية للانتصار على ذلك الفيروس.

وأكد القدرة عبر لقاء على فضائية الأقصى، أن تفشي "كورونا" في المناطق المحيطة بقطاع غزة يجعل من الأمور تزداد خطورة وتدعو للمزيد من الحيطة والحذر.

وجدد على ضرورة تقدم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة من أجل تمكينه من مواجهة الفيروس في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم أنه تم إجراء اختبار لـ 596 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي إصابة جديدة.

وأشارت في تصريح لها إلى أن أجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 6444عينة، منها 6427 عينة سلبية و17 عينة إيجابية.