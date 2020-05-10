الاحتلال يعتقل 197 فلسطينيًا خلال "أبريل" الماضي

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 197 فلسطينيًا؛ بينهم 18 طفلًا وامرأة واحدة، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت المؤسسات في بيان لها اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال واصلت عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين بمختلف الأراضي الفلسطينية.

وبيّنت أن الاعتقالات طالت 92 مواطناً من القدس، و10 من رام الله والبيرة، و28 من الخليل، و22 من جنين، ومن بيت لحم 11 مواطناً.

فيما اعتقل الاحتلال 5 مواطنين من نابلس، ومن طولكرم 11، و7 من قلقيلية، بالإضافة إلى 8 من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال مواطنين اثنين، وفي أريحا مواطن واحد، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في طوباس.

وقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل، قرابة 4700 أسير، منهم 39 أسيرة، وأكثر من 180 طفلاً.

وتعتقل سلطات الاحتلال قرابة الـ 400، بينما عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في نيسان الماضي 62 أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري

وخلال شهر أبريل، واصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان 3 أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن.

ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان التي شاركت في إعداد ورقة الحقائق أعلاه هي؛ "نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين".