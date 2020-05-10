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الحية يُشيد بمناقب القيادي الراحل أحمد الكرد

10 آيار / مايو 2020 03:56

خليل الحية
خليل الحية

غزة – الرأي:

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية بمناقب القيادي الراحل أحمد حرب الكرد "أبو أسامة"، مؤكدًا أن القيادي الكرد لم يترك موطئًا يمكن أن تصل قدمه إليه إلا وطرق بابه؛ ليجمع التبرعات لصالح الفقراء والمساكين، وعوائل الشهداء، والجرحى، والأسرى.

ونقل الحية في كلمة خلال مراسم تشييع القيادي الكرد تعازي قيادة الحركة إلى عائلة الكرد، وشعبنا الفلسطيني  بوفاة الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد "أبو أسامة".

وأشار الحية إلى أن الأيتام والأرامل والفقراء ومؤسسات شعبنا الخيرية، ستفتقد رائد العمل الخيري في فلسطين أبو أسامة الكرد.

وقال إن الهمّ الذي تركه القيادي الكرد ثقيل على من سيحمل الراية من بعده، ونتمنى أن يعين الله قيادات الحركة بالإيفاء بالوعود والالتزامات التي قطعها أبو أسامة لصالح الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكد الحية أن القلب ينفطر على فراق الأحبة، ولكنّ عزاءنا في خاتمة الخير التي ختمها الله له، فقد انتقل إلى جوار ربه، عاملًا مضحيًا، صائمًا قائمًا، صافي القلب، وذاكر اللسان، وختم حياته بكل خير.

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