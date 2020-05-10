"أوقاف القدس": إعادة فتح الأقصى أمام المصلين في هذه الحالة!

القدس- الرأي:

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس المحتلة، استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام جموع المصلين، مهددًا باتخاذ إجراءات قاسية حال استمرت اقتحامات المستوطنين والاحتلال المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وشدد المجلس في ختام اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد، على قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة في ظل تفشي جائحة كورونا، وفي حال صدور أي اختراق من المتطرفين وسلطات الاحتلال باقتحام المسجد سيتم فتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.

وقال المجلس "إنه تابع الدعوات التي تداولها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو إدارة الأوقاف إلى إعادة فتح المسجد أمام المصلين، مؤكدا أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الاقصى مازالت قائمة، ومازالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين وعدم الحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق.

وأكد مجلس الأوقاف أن المسجد الأقصى المبارك غير مغلق بالمطلق كما يدعي البعض، حيث يتم رفع الأذان وإمامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة والتراويح للمتواجدين فيه من أئمة وموظفي دائرة الاوقاف ضمن شروط السلامة.

كما أوضح أن رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق.