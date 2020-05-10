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الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في قطاع غزة

10 آيار / مايو 2020 06:16

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة وأنها لم تجر أية فحوصات جديدة.

وذكرت في بيانها اليومي أنها تتابع الحالة الصحية لـ٤٤٥ مواطن داخل ١١ مركز للحجر الصحي موزعة ما بين مدارس وفنادق ومشافي وهم بحالة صحية جديدة.

وأوضحت ان ست حالات لا تزال تتلقى العلاج داخل مشفى العزل بمعبر رفح في حين أنها تتابع ثلاث حالات من التي شفيت داخل الحجر الصحي بنفس المعبر .

ومن المتوقع وصول نحو ١٥٠٠ مواطن بدءًا من يوم الثلاثاء الى القطاع قادمين من مصر عبر معبر رفح سيخضعون جميعا للحجر الإجباري لثلاث أسابيع.

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