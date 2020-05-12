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الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان

12 آيار / مايو 2020 04:22

غزة- بسام العطار- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف عادل الهور، : "إن قرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان مازال مستمراً ولم يطرأ عليه تغيير وتقييمه قائم بشكل دوري".

وأوضح الهور لـ"الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة تماماً، فقرار إغلاق المساجد ليس له علاقة بالعشر الأواخر من رمضان أو غيرها من الأيام، مادامت العلة موجودة، ولم تتغير.

وذكر الهور أن قرار الأوقاف، جاء التزامًا بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة، حيث سيستمر اقتصار صلاة الجماعة على الإمام والمؤذن وآذان المسجد لإبقاء الشعيرة قائمة وفقاً لقرار الوزارة السابق.

وأضاف الهور "إن هناك حالة تقييمية مستمرة بهذا الخصوص وبالتواصل مع جهات الاختصاص ترتكز على الوقائع الميدانية في غزة، وفي حال كان هناك مستجدات سيتم الإعلان عنها للجمهور من كافة الوسائل والمصادر الرسمية من قبل الوزارة".

ويشار الى أن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أكد خلال الايجاز الصحفي اليوم، أن وباء #كورونا لا زال يهدد قطاع غزة لا سيما مع انتشاره في الدول المجاورة للقطاع.

       

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