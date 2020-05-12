الداخلية: بدء وصول العالقين الى معبر رفح من مصر

غزة- الرأي:

وصلت قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أعداد من المواطنين العالقين في جمهورية مصر عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر لمدة ثلاثة أيام.

وذكر مركز المعلومات الحكومي على لسان المتحدث باسم الداخلية إياد البزم مساء اليوم الثلاثاء، أن أطقم الهيئة العامة للمعابر، وبمساندة من الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة، عملت على تسهيل وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي وسط إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وبالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

ويستمر وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح حتى يوم الخميس المقبل.

وخلال الأيام الماضية، أتمّت هيئة المعابر دراسة جميع بيانات المُسجلين من العالقين عبر رابط إلكتروني تم نشره مسبقاً لإحصاء أعداد وبيانات الراغبين في العودة لغزة من الخارج.

وفي السياق، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أنه يتم توزيع العائدين على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات المصنفة مسبقاً، لافتاً إلى أن الهيئة أتمّت جمع بيانات العالقين وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة.

وأضاف البزم خلال مؤتمر الإيجاز، أن قرابة 1700 مواطناً عالقاً سيدخلون غزة خلال ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن هيئة المعابر تواصلت مع العالقين في مصر بشكل شخصي وأبلغتهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة"، معرباً عن أمله في الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين.

وشدّد على عدم وجود أية مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة، مطالباً جميع المواطنين العائدين بمراعاة ذلك خلال أعمالهم وارتباطاتهم خارج القطاع.

وفي هذا الإطار، دعا البزم المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل وصول العائدين الجُدد عبر معبر رفح، تحسباً أن يكون من بينهم مصابون بالفيروس.

ونبّه إلى استمرار سريان مفعول جميع القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنع التجمعات، وقال: "لا تغيير على جميع القرارات المتعلقة بمنع التجمعات".