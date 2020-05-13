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بدء توزيع المنحة القطرية لفكاك شهادات الخريجين بغزة

13 آيار / مايو 2020 12:49

خريجون من غزة
خريجون من غزة

غزة - الرأي

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة بدأت إجراءاتها لتوزيع منحة فكاك الشهادات العالقة لخريجي الجامعات المحتاجين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية.

وقال العمادي إن منحة فكاك شهادات الخريجين والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 6,512 خريجا، موزعين على عشرين مؤسسة تعليمية في قطاع غزة

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رزمة المشاريع التي تم إعلانها خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في شهر فبراير المنصرم، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة بغزة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي.

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