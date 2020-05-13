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الصحة بغزة: نعمل على تطوير مراكز الحجر باستمرار

13 آيار / مايو 2020 02:36

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غزة – الرأي:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تسعى بشكل مستمر إلى تطوير العمل داخل مراكز الحجر الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها للمستضافين القادمين من الخارج.

وأشار مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات رامي العبادلة إلى أن وزارته وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية طورت العمل داخل مراكز الحجر في كل من شمال قطاع غزة وجنوبه.

وبينت أنه يتم استخدام الفنادق للعائلات وتقليص استخدام المدارس للاستضافة إلا في حالة زيادة أعداد القادمين من خارج القطاع بصورة كبيرة، حيث سيكون ذلك ضمن أعداد محدودة في كل مدرسة.

ونوه إلى أن وزارته تعمل ضمن إطار التطوير الشامل لكافة الإجراءات فيما يتعلق بمتابعة ملف فيروس كورونا وذلك وفقاً لآخر الأبحاث والتجارب العالمية في التعامل مع الفيروس.

ونجحت الصحة في غزة بمنع انتشار فيروس كورونا في ظل اجتياح الوباء لدول العالم والإقليم المجاور، وذلك بعد سلسلة إجراءات أقرتها مبكراً، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على الصحة العامة للسكان، وذلك على الرغم من التحذيرات والتوقعات العالمية من عدم مقدرة القطاع على مجابهة الفيروس.

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