ضغوط أميركية متواصلة على الأردن لتسليم "التميمي"

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت عائلة الأسيرة المحررة أحلام التميمي، إن سبعة نواب من الحزب الجمهوري الأمريكي، بعثوا برسالة إلى سفارة الأردن في واشنطن يهددون فيها بفرض عقوبات على المملكة، في حال رفضت تسليم أحلام.

وأضافت العائلة أن "الرسالة تأتي في إطار الضغط الأمريكي المتواصل على الأردن من أجل تسليم أحلام، الأمر الذي ترفضه المملكة ملكاً وحكومة وشعباً بشكل قاطع".

وأشارت في بيان لها: "هذا المسعى الأخير وإن كان يتقاطع مع مساعي كافة الجهات الأمريكية والصهيونية الأخرى، إلا أنه ينطوي على خطورة كبيرة مفادها استغلال القانون لتحقيق مصالح سياسية".

وقالت: العمل على تفعيل وإنفاذ قانون يقضي بتسليم "مطلوبين" مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للدول، يعتبر ورقة ضغط سياسية لإجبارها على القبول الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً لدينا، رغم إيماننا بأن الأردن لن يخضع للابتزار.

وتابعت: "أحلام التميمي أردنية المولد والمواطنة، فلسطينية الأصل، ناضلت دفاعاً عن قضية العرب الأولى فلسطين".

وأكدت أن "الالتفاف حول قضية أحلام العادلة ومساندتها هي الحصانة الحقيقية والضمانة الأكيدة كي لا تصل إليها الأيدي الغريبة".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الأردن سابقاً بتسليم أحلام التميمي، بزعم مشاركتها في عملية داخل فلسطين المحتلة أدت لمقتل أمريكيين، فيما رفضت محكمة التمييز الأردنية الطلب الأمريكي.

علماً أن أحلام التميمي تحررت في صفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية مع الاحتلال، حيث كانت تقضي حكماً بالسجن المؤبد 16 مرة.