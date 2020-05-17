الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 7

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن الإصابة تعود لشاب ثلاثيني من بيت أولا، كان يعمل في الداخل المحتلة، مشيرة إلى أنه هناك 7 حالة شفاء، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.

وأضافت بيان صحفي لها، الأحد، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.