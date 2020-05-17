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مساعدات وفريق طبي من الصين لفلسطين الشهر الجاري

17 آيار / مايو 2020 02:32

مساعدات صينية لفلسطين ارشيف
مساعدات صينية لفلسطين ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

قال سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية "قواه وي"، اليوم الأحد، "إن فريقا طبيا صينيا سيصل إلى فلسطين نهاية الشهر الجاري، للمساهمة في جهود القضاء على فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين".

وأضاف السفير الصيني، "إن مساعدات طبية صينية ستصل إلى فلسطين في الأيام القليلة المقبلة، وهي عبارة عن كمامات من فئة "N95" وكمامات جراحة وأجهزة قياس حرارة ومسحات لاكتشاف الفيروس".

وأشار إلى أن هذه المساعدات ستصل من خلال السفارة الفلسطينية لدى الصين، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل التسهيلات لضمان سرعة وصول هذه المساعدات.

وحول تقديم الخبرات الطبية في مجال مكافحة جائحة كورونا، قال السفير الصيني، "عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات بين خبراء صينيين وفلسطينيين في مجال الصحة عبر الأنترنت، لبحث كيفية رفع القدرات والإجراءات لمجابهة جائحة كرونا، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة.

وأضاف،"نجري تنسيقا مع الصحة الفلسطينية لترتيب كل التدابير المتعلقة بإقامة الوفد الطبي المكون من 10 خبراء، ونأمل أن يساعد وزارة الصحة في مكافحة هذه الجائحة".

وفا.

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