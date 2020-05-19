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الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

19 آيار / مايو 2020 05:11

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي الذي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها أجرت 369 فحوصات لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.

وأوضحت أنها أجرت فحوصًا لـ7492 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 7472 سلبية، و20 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد أربع حالات لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر، وعدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1562، ولم تظهر عليهم أعراض المرض.

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