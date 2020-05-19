ماذا قال "سليماني" لقائد القسام في رسالته الأخيرة؟

غزة- الرأي:

نشرت قناة الميادين اللبنانية، ما قالت إنها الرسالة الأخيرة التي أرسلها قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل فترة من اغتياله.

أوردت القناة اليوم الثلاثاء، أنه جاء في رسالة سليماني للضيف: "آمل أن يوفقنا الله الحضور إلى جانبكم ويبلغنا أملنا بالشهادة في سبيل فلسطين".

وقال: "فجر النصر سيكون قريباً بعونه تعالى وأجراس موت الصهاينة الغزاة تقرع والدفاع عن فلسطين هو مصداق للدفاع عن الإسلام ومن يسمع نداءكم ولم يغثكم ليس بمسلم".

وأضاف "أصدقاء فلسطين أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى فالدفاع عن فلسطين شرف لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب مقابل أي من متاع الدنيا".

واستدرك "سلام لإسماعيل هنية وإخوانه فهو المناضل، طمئنوا الجميع أن إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار، وتحية للشعب الفلسطيني الشجاع في ظل حصار المظلومية أمام عيون ملايين المسلمين".

ووصف سليماني محمد الضيف في رسالته الأخيرة له بـ"الشهيد الحي والمقاوم الشجاع" وأبلغه شوقه للمرابطين في الجبهة الأطهر، حسب ما جاء في الرسالة، وفق الميادين.

ولقي سليماني، برفقة القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في يناير الماضي، مصرعهما إثر ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار في بغداد.