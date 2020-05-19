الاحتلال يصادر جرافة ويعطل مشروعاً إغاثياً في قلقيلية

صادرت قوات الاحتلال اليوم جرافة ثقيلة تعمل في مشروع "تعزيز الصمود والأمن الغذائي للمزارعين المهمشين الذي تنفذه جمعية الاغاثة الزراعية في منطقة دير اقطيس في بلدة اماتين بمحافظة قلقيلية.

وحضرت قوات الاحتلال وضباط الإدارة المدنية لموقع تنفيذ المشروع، وطالبوا المقاول بوقف العمل، ونقلوا الآلية بداية الى مستوطنة "عمنوئيل" ومن ثم تم احتجازها بشكل رسمي في معسكر حوارة جنوب مدينة نابلس.

وتعمل الإغاثة الزراعية من خلال مشروع "تعزيز الصمود والأمن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج)" على شق طريق زراعي في بلدة اماتين في محافظة قلقيلية بطول 1.1 كم لخدمة ما يزيد عن 1000 دونم تعود ملكيتها لأكثر من 250 مزارعا في البلدة.

وتهدف الإغاثة الزراعية من خلال هذا المشروع لتعزيز صمود المواطنين في بلدة اماتين خصوصا وأن محافظة قلقيلية من المحافظات المنكوبة بالاستيطان وجدار الضم، وأن العمل في هذه المناطق من وجهة نظر الإغاثة الزراعية يساعد المزارعين على البقاء في أرضهم والاستثمار فيها وعدم تركها فريسة للاستيطان.

وتقوم لجنة المشروع ولجنة الحماية المجتمعية في اماتين حاليا برصد وتوثيق الانتهاك ومخاطبة كافة الجهات المعنية من أجل إرجاع الآلية للمقاول واستكمال العمل في المشروع.

وناشدت الإغاثة الزراعية الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ورسمية الى جانب مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من اجل وقف هذا الاعتداء على المشروع المهم والحيوي للمزارعين في اماتين.